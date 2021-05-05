Президент Киргизии подписал новую Конституцию страны

Фото: AP/TASS/Vladimir Voronin
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект конституции страны, согласно которому в республике возвращается президентская форма правления. Об этом сообщает РИА Новости.
Конституционный референдум состоялся в республике 11 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии, за проект проголосовали 79,3%, против – 13,7%. Участие в голосовании приняли около 37% граждан.
В новой Конституции вводится значительное расширение полномочий главы республики, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, президент теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.
Ранее Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.
10 января в республике состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах. Он выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей.
Кроме того, избранного президента признали и в США. Там ожидают от политики Жапарова углубления сотрудничества и партнерства между странами.
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