Захарова заявила, что Шойгу говорил с Лекорню "достойно и по делу"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Свое мнение она выразила в телеграм-канале.

По словам Захаровой, Макрон заявил, что Шойгу говорил "вычурно и угрожающе", обсуждая с Лекорню теракт в "Крокус Сити Холле".

"Не вычурно и угрожающе, а достойно и по делу – перечитайте сообщение министерства обороны Российской Федерации", – написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Россия не намерена церемониться с теми, кто спонсирует беспредел киевского режима.

О разговоре глав оборонных ведомств РФ и Франции стало известно 3 апреля. Лекорню осудил теракт в Подмосковье, а также выразил солидарность с семьями погибших.

Министр заявил о готовности Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также выступил за расширение двусторонних обменов для максимальной эффективности противодействия этой угрозе.