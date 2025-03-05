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05 марта, 16:05

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C-SPAN: демократ Грин хочет инициировать импичмент в отношении Трампа

Демократ Грин намерен запустить процедуру импичмента Трампа – СМИ

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Член палаты представителей от Демократической партии США Александр Грин, который срывал выступление американского президента Дональда Трампа в конгрессе, заявил о намерении запустить процедуру импичмента. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал C-SPAN.

В частности, демократ протестовал против сокращения программы здравоохранения Medicaid. Из зала в коридор его вывела охрана, где он разговаривал с журналистами.

"Этот президент (Трамп. – Прим. ред.) непригодный, он не должен быть на должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент", – высказался Грин.

В ходе выступления в конгрессе Трампа освистывали и другие представители Демократической партии. Они держали в руках таблички с надписями "Спасите Medicaid", "Защитите ветеранов" и "Маск ворует".

Глава Белого дома раскритиковал демократов и указал, что те не поддерживают его предложения, независимо от значимости.

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