05 марта, 09:58Политика
Немецкие журналисты покинут РФ, если российских корреспондентов тронут в ФРГ – МИД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Если власти Германии тронут российских корреспондентов, которые работают в ФРГ, то немецкие журналисты будут вынуждены покинуть Россию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "Соловьев Live".
По ее информации, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине.
Накануне СМИ сообщали, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в российское дипведомство. Причиной этого стал разговор германских офицеров по атакам на Крымский мост.
Позднее информацию подтвердил МИД РФ. Ведомство уточнило, что в ходе демарша потребовало от Ламбсдорффа разъяснений из-за обсуждения немецкими офицерами возможности поставок Киеву дальнобойных ракет "Таурус" и оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в РФ.
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