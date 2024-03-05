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05 марта, 09:58

Политика

Немецкие журналисты покинут РФ, если российских корреспондентов тронут в ФРГ – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если власти Германии тронут российских корреспондентов, которые работают в ФРГ, то немецкие журналисты будут вынуждены покинуть Россию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "Соловьев Live".

По ее информации, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине.

Накануне СМИ сообщали, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в российское дипведомство. Причиной этого стал разговор германских офицеров по атакам на Крымский мост.

Позднее информацию подтвердил МИД РФ. Ведомство уточнило, что в ходе демарша потребовало от Ламбсдорффа разъяснений из-за обсуждения немецкими офицерами возможности поставок Киеву дальнобойных ракет "Таурус" и оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в РФ.

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