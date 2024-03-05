В России предложили ужесточить процедуру получения гражданства для иностранцев

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В России необходимо ужесточить процедуру получения гражданства и вида на жительство для иностранцев. Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя партии и кандидата в президенты РФ Леонида Слуцкого.

По его словам, предлагаемые его партией меры позволят перекрыть лазейки, с помощью которых иностранные граждане легко могут получить российские документы, а также пользоваться всеми льготами в России. В связи с этим Слуцкий предложил пускать в РФ лишь представителей востребованных профессий, образованных и талантливых людей. Таким образом, по его мнению, в стране будут проживать только те, кто приносит пользу обществу и российской экономике.

"Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать 10 лет или отслужить в армии по контракту. Случилась любовь, появились дети – воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство", – уточнил он.

ЛДПР в рамках законопроекта предлагает продлить срок постоянного проживания в РФ для получения гражданства до восьми лет, а для получения вида на жительство – до двух лет. Также депутаты считают, что нужно упростить процедуру выдачи гражданства для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ.

4 января Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Заявку на получение гражданства России могут подать и иностранцы, уволенные со службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также после прекращения действия военного положения в стране.

До этого депутат от КПРФ Михаил Матвеев направил в Госдуму проект, в рамках которого гражданство России в случае уклонения от службы в армии будет аннулировано. Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство.



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