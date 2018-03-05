Президент Германии выдвинул кандидатуру Меркель на пост канцлера

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально предложил кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии, сообщает газета Zeit со ссылкой на представителя президента.

В немецком бундестаге на 14 марта назначили дату голосования по кандидатуре Меркель и приведения ее к присяге. Меркель призвала сформировать правительство в самое ближайшие сроки и обещала через пару дней приступить к созданию кабинета. Ранее немецкие социал-демократы одобрили создание нового правительства Германии с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель. Руководство СДПГ должно будет объявить до 12 марта, кто возглавит министерства.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, затем стартовали переговоры о формировании коалиции. В феврале участники переговоров представили проект коалиционного соглашения.