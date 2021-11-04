Новым главой Минобороны Украины назначен Алексей Резников

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Новым министром обороны Украины назначен бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, решение о назначении принял украинский парламент по предложению президента Украины Владимира Зеленского. Кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

2 ноября представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук сообщил об отставке министра обороны Украины Андрея Тарана, который занимал эту должность с марта прошлого года.

