Глава Евросовета назвал наугад год, когда Украина вступит в ЕС – СМИ

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Глава Евросовета Шарль Мишель наугад назвал вероятный год, когда Украина может присоединиться к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает газета The Guardian.

"Дипломатический источник заявил, что 2030 год взят наугад и не имеет смысла", – сказано в материале издания.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вероятности вступления Украины в состав ЕС в 2030 году. Он сказал, что Киев, как и другие кандидаты на вступление, должен продолжать проводить реформы и бороться с коррупцией. Он отметил, что в ЕС должны четко понимать, "чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги".

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