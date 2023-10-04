МВД Украины ищет способы для возвращения военнообязанных из-за границы

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На Украине ищут юридические механизмы, с помощью которых можно было бы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно покинувших страну. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", – цитирует Клименко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как он утверждает, те граждане, которые не имели оснований для легального выезда за границу (в командировку или на обучение), нарушили закон и должны понести наказание.

В качестве наказания, по его словам, нарушителю будет грозить административный штраф или же уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек. Продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона человек, а трудоспособная молодежь стремительно уезжает из страны.

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