Ситуация с утерей паспортов делегатами "Талибана" в Москве разрешена – Кабулов

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ситуация с утерей паспортов в Москве делегацией "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) успешно разрешена. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, МИД и другие люди помогли. Однако дипломат не уточнил, в чем именно была помощь.

Телеграм-канал Mash писал, что в конце сентября делегация "Талибана" прибыла в Москву и разместилась в "Президент-отеле" на Якиманке. Один из талибов пошел в супермаркет в ТЦ "Европейский", с собой у него была барсетка с тремя паспортами коллег, в том числе заместителя официального представителя МИД Зия Ахмад Такала. Спустя время была замечена пропажа документов, талибы обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада поручил судьям соблюдать все предписания шариатского права, в том числе публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой.

Таким образом талибы решили восстановить систему жестких наказаний, существовавшую в Афганистане в годы их первого правления до введения войск США в 2001 году.

Талибы прибыли в Москву на переговоры по Афганистану