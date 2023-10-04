РФ заявила Японии протест по поводу совместных учений с США – Захарова

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Москва заявила посольству Японии решительный протест 2 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, поводом послужило проведение в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ. Кроме того, запланированы аналогичные маневры в конце октября – декабре текущего года.

Ранее Сергей Лавров заявил, что американская сторона пытается создать новые враждебно настроенные союзы на Востоке. Министр уточнил, что Белый дом создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), "тройки" США – Япония – Республика Корея, а также "четверки" Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон.

По словам Лаврова, с помощью этого Вашингтон притягивает участников к кооперации с НАТО и внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

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