Задержанному в Норвегии сотруднику Совфеда РФ продлили срок ареста

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Окружной суд Осло продлил арест задержанного по подозрению в шпионаже Михаила Бочкарева. Сотрудника Совета Федерации РФ проведет под стражей еще две недели, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Ранее суд отклонил апелляцию россиянина об освобождении из предварительного заключения, опасаясь, что тот может покинуть страну или уничтожить улики.

Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. В Норвегии он принимал участие в международном семинаре в национальном парламенте (Стортинге).

По версии норвежской стороны, Бочкарев в здании парламента собирал данные через беспроводные сети.

В России заявили, что задержание и арест представителя Совфеда РФ "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".