Глава МВД Бранденбурга призвал ввести погранконтроль с Венгрией из-за РФ

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Глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген призвал ввести погранконтроль с Венгрией из-за решения Будапешта упростить въезд для ряда россиян и граждан Белоруссии, пишет издание Bild am Sonntag.

"Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Точно так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, должны будут сделать также такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния", – сказал он.

По словам чиновника, непозволительно, чтобы государство Евросоюза позволяло россиянам "практически бесконтрольно" въезжать в страну.

Ранее стало известно, что РФ и Белоруссия оказались включены в перечень стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу, называемую "национальной картой".

Она предусматривает упрощенные правила въезда и пребывания в стране, позволяет безгранично передвигаться по Европе, а также позволяет получить вид на жительство. Однако программа относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам, добавляли эксперты.

