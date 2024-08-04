04 августа, 17:06Политика
Глава МВД Бранденбурга призвал ввести погранконтроль с Венгрией из-за РФ
Фото: 123RF/mistervlad
Глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген призвал ввести погранконтроль с Венгрией из-за решения Будапешта упростить въезд для ряда россиян и граждан Белоруссии, пишет издание Bild am Sonntag.
"Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Точно так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, должны будут сделать также такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния", – сказал он.
По словам чиновника, непозволительно, чтобы государство Евросоюза позволяло россиянам "практически бесконтрольно" въезжать в страну.
Ранее стало известно, что РФ и Белоруссия оказались включены в перечень стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу, называемую "национальной картой".
Она предусматривает упрощенные правила въезда и пребывания в стране, позволяет безгранично передвигаться по Европе, а также позволяет получить вид на жительство. Однако программа относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам, добавляли эксперты.
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