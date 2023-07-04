Эксперт заявил, что Запад может начать блокаду Калининграда в случае заморозки СВО

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Если произойдет заморозка конфликта на Украине, то западные государства могут бросить свои силы на транспортную блокаду Калининграда. Таким мнением в эфире радиостанции "Комсомольская правда" поделился политолог Максим Жаров.

Он обратил внимание на то, что Североатлантический альянс может построить свою базу в Эстонии на границе с Россией.

"Проблема есть с транспортной доступностью Калининграда, она никуда не делась с прошлого года. Если на Украине будет затишье или движение в сторону заморозки, то основные действия развернутся вокруг блокады Калининграда", – поделился Жаров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта. Об этом он сообщил на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны. Зеленский напомнил об украинской "формуле мира", которую, как он считает, поддерживают многие во всем мире.

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