Политолог назвал "комичными" требования к РФ платить взносы в бюджет Совета Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена о том, что Москва должна обязана выплатить взнос в бюджет организации, прокомментировал аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
По его словам, с российской точки зрения вся эта история выглядит "комичной". Он напомнил, что России предлагают оплачивать членство в организации, где ранее у нашей страны отняли все привилегии, кроме возможности присутствовать на заседаниях.
"Существует способ прийти к компромиссу − восстановление того положения России, которое было до ее исключения", − заявил эксперт в беседе с RT.
Политолог также отметил, что в сегодняшней ситуации "Совету Европы гораздо больше интересна Россия в качестве донора, чем стране это нужно". "Возможно наше возвращение на полноформатной основе, но все это должно случиться параллельно с частичной отменой антироссийских санкций", − подытожил Бышок.
Ранее в МИД России назвали условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва возобновит все выплаты после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ.
В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. После этого Россия отказалась участвовать в сессиях, а в 2016 году перестала направлять документы на аккредитацию в организации.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: