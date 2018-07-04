Политолог назвал "комичными" требования к РФ платить взносы в бюджет Совета Европы

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Заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена о том, что Москва должна обязана выплатить взнос в бюджет организации, прокомментировал аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, с российской точки зрения вся эта история выглядит "комичной". Он напомнил, что России предлагают оплачивать членство в организации, где ранее у нашей страны отняли все привилегии, кроме возможности присутствовать на заседаниях.

"Существует способ прийти к компромиссу − восстановление того положения России, которое было до ее исключения", − заявил эксперт в беседе с RT.

Политолог также отметил, что в сегодняшней ситуации "Совету Европы гораздо больше интересна Россия в качестве донора, чем стране это нужно". "Возможно наше возвращение на полноформатной основе, но все это должно случиться параллельно с частичной отменой антироссийских санкций", − подытожил Бышок.

Ранее в МИД России назвали условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва возобновит все выплаты после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. После этого Россия отказалась участвовать в сессиях, а в 2016 году перестала направлять документы на аккредитацию в организации.