Воробьев сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в губернаторы Подмосковья

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в губернаторы региона, передает РИА Новости.
Он представил необходимое количество подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области. Для выдвижения на пост документы подали 10 кандидатов. Кроме Воробьева, это кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от "Яблока" Николай Дижур, кандидат от "Коммунистов России" Владимир Рязанов, кандидат от партии "Родина" Максим Шингаркин и кандидат от партии ПАРНАС Алексей Дуленков.
9 июня "Единая Россия" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора Московской области. По результатам тайного голосования он набрал наибольшее количество голосов. Воробьев стал первым кандидатом в главы региона, подавшим документы в избирательную комиссию. Должность губернатора Подмосковья он занимает с 2013 года.
До 5 июля кандидаты должны будут сдать в избирательную комиссию региона подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Для этого необходимо 196 подписей.
Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября в единый день голосования.
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