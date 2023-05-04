В Белом доме заявили, что США непричастны к атаке беспилотников на Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

США ни в коем образе не были причастны к организации атаки на Кремль при помощи БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби опроверг обратные утверждения, которые ранее озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Кирби добавил, что США не проводят расследование в связи с происшествием. При этом Белый дом пытается установить обстоятельства атаки.

"Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам <...> призываю вас не называть это расследованием", – заявил американский политик.

В Вашингтоне сомневаются в целесообразности контактов с Москвой по факту инцидента, добавил Кирби. По его словам, до сих пор никаких закулисных контактов из-за атак дронов не было.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле расценили атаку как покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль. До этого власти США заявили, что пытаются оценить сообщения об инциденте.

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль