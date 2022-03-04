Басурин заявил о первом случае выхода семьи из Мариуполя по гуманитарному коридору

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Зафиксирован первый случай выхода семьи из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребенок из Мариуполя. Они через населенный пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске", – рассказал Басурин подробности в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, им оказывают помощь – с ними работают социальные работники и медики.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

