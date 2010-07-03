Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил актуальные вопросы с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом, сообщает ТАСС.

В ходе встречи в Вене стороны обсудили вопросы противоракетной обороны (ПРО), договоров о СНВ и РСМД. В Минобороны РФ отметили, что встреча носила конструктивный характер.

Стороны также согласились, что важно взаимодействовать в вопросах предотвращения инцидентов в Сирии.

Ранее Герасимов рассказал, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь". По его словам, суть стратегии заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки.