Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь", заявил замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он объяснил суть этой стратегии. По его словам, она заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки, и одновременно с этим по наиболее важным объектам наносятся удары ВТО.
Герасимов подчеркнул, что Россия готова предотвратить любую подобную стратегию. В частности, за последние годы военные ученые совместно с Генеральным штабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников, объяснил он.
Генерал добавил, что основа российского ответа заключается в стратегии активной обороны. С учетом оборонительного характера предусмотрены меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.
В заключение Герасимов отметил, что Россия должна опережать противника в развитии военной стратегии и идти на шаг впереди.
Ранее сообщалось о том, что США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России.
Американские военные называют Россию одной из наиболее серьезных опасностей для США, хотя руководство РФ не раз подчеркивало, что Москва никому не угрожает.
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