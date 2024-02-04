Евросоюз выразил обеспокоенность действиям Косово против сербских учреждений

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Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы выразил обеспокоенность Евросоюза операциями спецподразделения полиции Косово против сербских учреждений на севере непризнанного государства. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что Косово призвали избегать "односторонних действий, которые могут вызвать напряженность", а также решать проблемы при помощи диалога при поддержке Евросоюза.

Подчеркивается, что на этой неделе власти Косова закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клин, а также офис организации Центр мира и толерантности в Приштине.

Представитель Евросоюза сказал, что это окажет "негативное влияние на повседневную жизнь и условия жизни сербских общин Косово", так как ограничит доступ к основным социальным услугам, учитывая отсутствие альтернатив.

До этого президент Сербии Александр Вучич попросил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с новыми провокациями со стороны властей Косово и Метохии. Такие же просьбы он направил представителям Евросоюза, в которой указал на недопустимость действий премьера непризнанного государства Альбина Курти.

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