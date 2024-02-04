Немецкий политик заявил о важности нового союза без США, но с ядерным оружием Франции

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Европе необходим новый оборонительный союз без участия США, но с французским ядерным оружием. Об этом заявил премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн в беседе с изданием Bild.

"Мы хотим сильного европейского союза по безопасности – с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры", – сказал Райн.

Политик подчеркнул, что Европе нужно "устрашать Россию" без участия Америки. Для этого и нужен ядерный арсенал Франции, объяснил он. Также гипотетическому союзу нужен будет свой аналог ФБР и отдельный европейский корпус.

Ранее американские СМИ рассказывали, что представители НАТО начали обсуждать существование альянса в случае, если США выйдут из организации при победе бывшего президента страны Дональда Трампа.

Журналисты назвали это "поразительным переворотом в мышлении", так как еще в 2023 году многие в альянсе были уверены в своем единстве и предсказывали проигрыш России. Однако теперь, уверены авторы статьи, ряд чиновников Германии обсуждают иное развитие событий.

До этого сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил союзникам выходом Вашингтона из альянса.

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