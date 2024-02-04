В НАТО обсуждают свое будущее без США в случае победы Дональда Трампа – СМИ

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Представители НАТО начали обсуждать существование альянса в случае, если США выйдут из организации при победе бывшего президента страны Дональда Трампа, пишет The New York Times.



Автор статьи называет это "поразительным переворотом в мышлении". Еще в 2023 году многие в НАТО, пишет он, были уверены в своем единстве и предсказывали проигрыш России. Однако теперь ряд чиновников Германии обсуждают иное развитие событий.

В частности, некоторые государства Европы якобы могут увеличить закупки вооружений у США, чтобы в будущем получить поддержку Трампа, пишет издание. До этого он неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил союзникам выходом Вашингтона из альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что бывший президент США мог бы остановить конфликт на Украине. Политик уточнил, что в случае его президентства СВО на Украине можно было предотвратить. Однако и сейчас Орбан не видит никого в Европе и Америке, кроме Трампа, кто мог бы остановить конфликт.

Если Трампа переизберут, то он может заключить соглашение с Владимиром Путиным, считает президент Чехии Петр Павел. При этом договор не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.

Трамп настоял на когнитивной проверке кандидатов в президенты США