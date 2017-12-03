Пушков ответил на слова Хантсмана об условиях снятия санкций с России

Фото: ТАСССергей Фадеичев
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление американского посла Джона Хантсмана о возможном снятии санкций с России после решения конфликта в Украине.
"Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе", – написал он в своем микроблоге в Twitter.
Накануне Хантсман заявил, что говорить о нормализации отношений с Россией и о снятии санкции можно будет после решения украинского конфликта.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова посла неконструктивным и напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Украине.
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