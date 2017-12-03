Посол США в России назвал условие снятия антироссийских санкций

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Американский посол Джон Хантсман заявил, что говорить о нормализации отношений с Россией и о снятии санкции можно будет после решения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат. Но это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов", – считает он.

Посол отметил, что подвижки в плане санкций зависят от того, как "мы будем работать над вопросами, которые к ним привели".