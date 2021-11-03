Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

КПРФ потеряла место в руководстве Мосгордумы, должность зампреда городского парламента была передана независимому депутату Андрею Медведеву. Соответствующее постановление было принято на заседании.

Ранее должность заместителя председателя Мосгордумы занимал Николай Губенко, который скончался на 79-м году жизни в августе 2020 года. Перед выдвижением кандидатов процедуру избрания парламентариям разъяснил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

"Заместитель председателя думы избирается из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы. Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя думы обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. После выдвижения проводится обсуждение кандидатур, в ходе которого кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступают и отвечают на вопросы депутатов", – пояснил Орлов.

За кандидатуру Медведева, которого поддержали члены фракции "Единой России", проголосовало большинство депутатов столичного парламента. Вторым кандидатом стала Любовь Никитина из фракции КПРФ, уступившая Медведеву.

Андрей Медведев – известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК. Был избран депутатом столичного парламента седьмого созыва в сентябре 2019 года.

Медведев является членом четырех комиссий Мосгордумы.

Ранее депутаты столичного парламента поддержали законопроект о предоставлении бесплатного проезда в транспорте для обоих родителей в многодетных семьях и для детей из таких семей в возрасте до 18 лет.