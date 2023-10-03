Венгрия не получила сообщений от ЕК о разморозке 13 млрд евро и ее условиях – министр

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Венгрия не получила официальных сообщений от Еврокомиссии о возможности разморозить 13 миллиардов евро из фондов Евросоюза и каких-либо условий для этого. Будапешт выполнил все требования еще к июню и ждет разморозки денег до конца этого года, сообщил министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия, чтобы увеличить бюджет ради помощи Украине, хочет до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии. Так можно получить поддержку премьер-министра страны Виктора Орбана для расширения бюджета блока и значительной финансовой помощи Киеву.

Однако глава администрации Орбана Гергей Гуйяш сказал, что Украина не получит денег из бюджета ЕС, пока Венгрии не выплатят причитающиеся ей средства из европейских фондов. Ведь для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.

По словам Наврачича, от Еврокомиссии не поступала информация, что условием для разблокировки денег из фондов ЕС должно быть согласие на выделение финансирования Украине из бюджета Европы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что новые пакеты санкций Евросоюза против России не нужны. Он сказал, что если смотреть на санкции с прагматической точки зрения, то видно, что они нанесли Европе больше вреда, чем России. По мнению Сийярто, обсуждение новых санкций носит эмоциональный и идеологический характер.