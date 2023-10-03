ЕК разморозит 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву – СМИ

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Еврокомиссия собирается до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии ради увеличения бюджета на помощь Киеву, сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что таким образом можно добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Киеву.

Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки бюджета ЕС, пока Венгрии не выплатят причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит Еврокомиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, что составляет более половины от замороженных средств. По словам представителя комиссии Стефана де Кеерсмакера, Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября, чтобы получить разъяснения по некоторым деталям реформ.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Евросоюза против России не нужны. Он подчеркнул, что если смотреть на санкции с прагматической точки зрения, то видно, что они нанесли Европе больший вред, чем России. По мнению Сийярто, обсуждение новых санкций носит эмоциональный и идеологический характер.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что совершит визит в Россию с 11 по 13 октября и примет участие в Российской энергетической неделе. Там он проведет переговоры с вице-премьером России Александром Новаком по поводу энергетических вопросов. Сийярто отметил, что безопасность в сфере энергетики Венгрии во многом базируется на поставках из РФ.

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