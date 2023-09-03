Британский экс-генерал рассказал, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

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Запад начнет усиленно поставлять Киеву боеприпасы к середине 2024 года. Об этом отставной британский генерал Ричард Бэрронс заявил в газете Financial Times.

По его словам, оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины является определяющим фактором военного успеха. Он подчеркнул, что можно было бы поставлять больше боеприпасов из запасов, но украинская кампания на данный момент зависти от союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность.

Отмечается, что минимум до середины 2024 года поступят в достаточном количестве боеприпасы с недавно расширенных производственных линий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что британская оборонная компания BAE Systems запустит производство на Украине. Она планирует выпускать в стенах предприятия британские гаубицы L119, американские М777 и боевые машины пехоты CV-90.

До этого США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

Митинг против военной помощи Украине прошел в немецком Бремене