Советник Трампа рассказал о важности дружественных отношений с Россией

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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны и обеим сторонам, и всему миру. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению политика, Трамп ведет в отношении России политику, согласно которой США стремятся защищать дружественных партнеров в Европе от потенциальной агрессии – и если бы РФ шла таким путем, то в санкциях не было бы необходимости.
"Как и Рейган, президент Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе и с Россией. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в приверженности президента защите Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил О'Брайен.
Помощник президента США подчеркнул, что глава государства инициировал "историческое восстановление" вооруженных сил страны с целью продемонстрировать силу. В то же время, политик обратил внимание на необходимость соглашений по контролю над вооружениями.
"США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом", – рассказал О'Брайен.
Ранее действующий договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией истечет в начале 2021 года. При этом подписан он был в 2010 году, и если не будет продлен, то каждая из сторон сможет нарастить число баллистических ракетных установок разных типов.
В конце июля стало известно, что США рассматривают возможность сотрудничества с Великобританией в борьбе с "враждебными" странами. В число подобных были включены Россия и КНР.
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