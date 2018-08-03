Эксперт рассказал о причинах давления на полицию Британии в деле об отравлении в Солсбери

03 августа 2018, 20:06
Фото: AP/Matt Dunham
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал о причинах давления на полицию Великобритании в деле об отравлении в Солсбери и Эймсбери.
"Речь идет не о правосудии и не об установлении истины произошедшего, а о спасении режима Терезы Мэй, которая сделала ставку на дискредитацию России", – сказал он в беседе с RT.
По его словам, британское правительство "поставило себя по удар". Коровин считает, что Мэй продолжает настаивать на версии виновности русских, чтобы "сохранить лицо", иначе ей придется уйти от власти.
Ранее в британских СМИ появилась информация, что нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию готовили две группы наемных убийц из России. Как пишет Daily Mirror, одни доставили нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Соединенное Королевство, другие – осуществили отравление. По данным источника издания, киллеры замаскировали токсин под парфюм, чтобы пройти таможню.
Газета Daily Mail сообщила, что за инцидентом в Солсбери якобы стоит команда российских шпионов во главе с женщиной. По информации журналистов, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой, изображение получили с записей, снятых камерами видеонаблюдения, однако в полиции не стали комментировать эту информацию.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению.
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