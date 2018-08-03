Мутко возглавит комиссию по госполитике в отношении казачества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавит комиссию по реализации стратегии развития госполитики в отношении казачества до 2020 года. Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав межведомственной комиссии также включены первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры России Андрей Малышев.

Из состава исключили Максима Травникова, ранее занимавшего пост замглавы Минюста, в июле его назначили начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

До начала 2018 года Мутко занимал пост президента РФС и был вице-премьером РФ по вопросам спорта до президентских выборов. В новом правительстве он занял пост вице-премьера по строительству.

Мутко с 2012 по 2016 годы был министром спорта России. Экс-глава ведомства прославился в интернете после речи во время презентации России на исполкоме ФИФА. Мутко произнес ее на английском, а мировая и российская пресса отметили специфический акцент политика. Позже его речь разошлась на крылатые фразы.