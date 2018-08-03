В МИД РФ назвали мотивы напавших на российских журналистов в ЦАР

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В МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральной африканской республике было ограбление, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что напавшие в том числе намеревались захватить автомобиль.

По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали 10 человек. Их тела со множеством пулевых ранений были найдены рядом с брошенным автомобилем в префектуре Кемо.

Журналисты якобы на 23 километра отклонились от намеченного маршрута. В ЦАР съемочная группа собирала материал для фильма о частных военных компаниях.