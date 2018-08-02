В СМИ появились фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

02 августа 2018, 19:48
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Издание РБК опубликовало фотографию автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов. Подлинность фото изданию подтвердил источник в ЦАР, знакомый с ходом следствия.
Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0— РБК (@ru_rbc) 2 августа 2018 г.
Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT
На одной из фотографий на лобовом стекле машины видно пулевое отверстие со стороны пассажира.
Нападение с целью ограбления остается основной версией в деле убийства трех журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщили в посольстве России.
Корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко собирали материал для фильма о частных военных компаниях. Их тела со множеством пулевых ранений были найдены рядом с брошенным автомобилем в префектуре Кемо.
По предварительным данным, на съемочную группу напали 10 человек. Согласно информации в СМИ, журналисты на 23 километра отклонились от намеченного маршрута.
О гибели троих журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля сообщил российский МИД. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергея Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.
Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что тела журналистов доставят в Москву 3 августа.
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