В конгресс США внесли проект закона о новых санкциях против России

03 августа 2018, 09:30
Фото: AP/Ivan Sekretarev
В верхнюю палату конгресса США внесли законопроект, который предполагает введение новых санкций против России. Документ, который внесли американские сенаторы, предусматривает санкции против российского государственного долга, передает РИА Новости.
Кроме того, законопроект касается сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от государственных компаний России.
Авторы законопроекта, как отмечается, предлагают создать национальный центр, который будет осуществлять борьбу с "российской дезинформацией".
Ранее сообщалось, что американские сенаторы от обеих партий внесли в конгресс проект закона об ужесточении антироссийских санкций. Как пояснили в американском сенате, проект предусматривает введение обязательных санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и дополнительных ограничительных мер против России.
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