Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар нанесен в районе аэродрома Долгинцево в Криворожской области, который использовался для атак на Крым и Запорожье, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета", – цитирует его РИА Новости.

Представитель пророссийского подполья добавил, что в 11:55 и 12:05 прозвучали еще два взрыва в направлении того же объекта. По его информации, на аэродроме было небольшое число дальнобойных ракет и как минимум один самолет.

В предыдущий раз российские военные поразили аэродром Долгинцево 8 апреля. Тем временем подразделения армии РФ продолжают активные действия в зоне спецоперации и за последние сутки смогли полностью освободить район Новый города Часова Яра в ДНР.

