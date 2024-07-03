ТАСС: кабмин одобрил проект о раскрытии врачебной тайны педофилов без согласия

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Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, по которому медорганизации будут предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям информацию, составляющую врачебную тайну, для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что соответствующие изменения планируется внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

На сегодня по закону после запроса органа уголовно-исполнительной системы предоставляются сведения, составляющие врачебную тайну, в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением осужденного.

Однако получение аналогичных сведений для контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, невозможно без согласия гражданина или его законного представителя.

В феврале этого года в России предложили предоставлять адвоката пострадавшим от насилия детям. С соответствующей инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Она отметила, что статистика подобных преступлений в РФ вызывает обеспокоенность, особенно когда это происходит при попустительстве матери, отца или опекуна. Кроме того, по ее словам, несовершеннолетние еще не могут правильно оценивать ситуацию, а законные представители могут намеренно скрывать эти случаи.