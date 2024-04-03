Депутат Пискарев предложил лишать свободы за провоз в РФ патогенных организмов

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Группа депутатов предложила ужесточить уголовную ответственность за провоз и нарушение правил при обращении с опасными вирусами и токсинами, заявил один из авторов законодательной инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

"Соответствующие поправки в УК РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в ГД", – уточнил он.

В частности, парламентарии предложили лишать свободы на срок до 12 лет тех, кто провозит на территорию страны патогенные биологические организмы. Речь идет о вирусах, микроорганизмах, токсинах, биоагентах, полученных в результате генетических манипуляций, биосинтеза и так далее.

Тем, кто нарушил правила безопасности при обращении с такими организмами, может грозить до 8 лет тюрьмы, однако в уголовную статью также предлагается внести альтернативную форму наказания в виде принудительных работ сроком до 5 лет.

"США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения в Донбассе", – указал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сказали, что Россия готова к новым вирусам и инфекциям, так как специалисты продолжают разрабатывать вакцины и системы тестирования. В частности, ведомство сотрудничает с другими государствами, чтобы быстрее реагировать на возможные угрозы.