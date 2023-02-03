Фрегат "Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Фрегат "Адмирал Горшков" впервые в рамках международных военно-морских учений России, ЮАР и Китая выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что гиперзвуковой ракетой предстоит поразить надводную цель на дальности более 500 километров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее фрегат "Адмирал Горшков" провел учения по применению гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана, условно поразив морскую цель на расстоянии более 900 километров. Учебный пуск был выполнен посредством компьютерного моделирования.

По мнению военного эксперта Андрея Головатюка, запуск ракеты "Циркон" стал демонстрацией мощи России. По его словам, эти действия должны были напомнить Западу, что с РФ лучше не связываться.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

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