В Крыму прокомментировали видео испытаний украинского ракетного комплекса

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что опубликованное видео испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса "Гром-2" – сообщение о потенциальной угрозе Крымскому мосту.
По его словам, заявленная дальность полета теоретически позволяет запустить ракету с Украины до Керченского пролива. Бальбек подчеркнул, что Киев обнародовал испытания, чтобы испортить крымчанам новогодние каникулы и запугать мирное населения. Он добавил, что группировку российских войск в Крыму Украина напугать не сможет, сообщает RT.
Депутат уточнил, что сейчас нет ни одного убедительного фото- или видеоотчета, где было бы видно попаданик ракеты в цель. Люди наблюдают только уход ракеты за горизонт, пояснил он. Куда она летит и где приземляется, в Киеве скрывают как неудобную правду, считает Бальбек.
Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что указанный ракетный комплекс готов к первым полевым испытаниям. Разрабатывается он для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях 50–280 километров.
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