Истребители РФ сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины над ДНР

Фото: Минобороны РФ

Истребители российской стороны смогли сбить самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", – заявил он.

Ранее в ведомстве рассказали, что российская сторона смогла освободить Курдюмовку в ДНР. До этого военные РФ расчистили зону от противника в селе Андреевка.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.



ВСУ обстреляли ДНР более 30 раз за сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!