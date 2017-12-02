Лавров и Тиллерсон могут провести переговоры на саммите в Вене

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Глава МИД РФ Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В настоящее время встреча прорабатывается, сообщает РИА новости со ссылкой на департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее о возможных переговорах Лаврова и Тиллерсона заявили в госдепе США.

Министерская встреча ОБСЕ состоится в Вене 7-8 декабря. В ней примут участие более 50 глав внешнеполитических ведомств стран-членов организации.