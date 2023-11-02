Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС подписать договор о ненападении

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Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави заявил, что между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует заключить договор о ненападении. Его слова приводит Mehr.

"Предлагаю, <...> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран – членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", – заявил Сафави.

Военный предложил такую идею в ходе своего визита в КНР, уточнили авторы статьи. По словам Сафави, армиям Ирана и КНР следует достичь единого понимания угроз и общих интересов.

ШОС была основана в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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