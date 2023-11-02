Захарова раскритиковала инициативу Парижа создать региональную коалицию для борьбы с ХАМАС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС и заявила, что это чревато эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выступил с предложением создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС.

"Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", – заявила она.

По мнению Захаровой, это уже не первая французская инициатива, которая не зрит в корень проблемы и воспринимается международным сообществом с растущим скептицизмом. Она отмечает, что идеологически мотивированные действия Парижа часто приводят к обратному эффекту, дестабилизируя обстановку в разных странах и целых регионах мира.

Официальный представитель МИД считает, что если Франция действительно хочет внести вклад в работу над прекращением кровопролития в ближневосточном конфликте, то она могла бы поддержать позицию России о необходимости политико-дипломатического урегулирования.

Захарова отмечает, что РФ выступает за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем, как это предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН.

Однако, подчеркнула официальный представитель российского МИД, подобных инициатив от Франции не исходит.

Ранее сообщалось, что резолюция РФ в Совбезе ООН не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий в отношении мирных граждан. Текст призывал к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту