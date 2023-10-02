Политолог объяснил действия Казахстана национальными интересами

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Действия казахстанской стороны происходят в угоду национальным интересам и направлены на выживание. Об этом политолог Андрей Суздальцев сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

С одной стороны, Казахстан не оказывает поддержку спецоперации, а с другой – не разрывает торгово-экономические отношения с Россией, уточнил эксперт. По его мнению, Астана сейчас выживает. В связи с чем страна осуществляет все действия чисто из национальных интересов, заключил политолог.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении российской стороны. Казахстанский лидер призвал Берлин не высказывать опасений по этой теме.

На это МИД РФ подчеркнул, что Москва рассчитывает на будущую эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего воздействия на добрососедские связи, в том числе торгово-экономическую кооперацию, которая приносит выгоду обоим государствам.

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