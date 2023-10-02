ЕС сожалеет о принятом в США проекте бюджета без помощи Киеву – Боррель

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Европейский союз попросит американскую сторону продолжить оказывать Украине финансовую поддержку, пишет ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне", – заявил он по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киеве.

Ранее СМИ писали, что закон о ленд-лизе для Украины, который был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года, истек 30 сентября.

Этот закон должен был работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда Вашингтон передавал СССР военную помощь без предварительной оплаты.

До этого Байден после утверждения временного бюджета, не включающего средства на Украину, пообещал союзникам Штатов и Киеву, что поддержка со стороны Белого дома не прекратится.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева