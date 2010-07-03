Эксперт объяснил, почему США обеспокоились применением искусственного интеллекта

19:32
19:32
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Фото: depositphotos/curraheeshutter
В США предупредили об опасности использования систем искусственного интеллекта при принятии решений о нанесении ядерного удара. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Он отметил, что системы не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку запускаются по определенным параметрам, и в некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как источник угрозы.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков пояснил, почему в США обеспокоились применением искусственного интеллекта.
По его словам, Штаты имели в виду систему противоракетного наблюдения. Речь идет о ситуациях, когда происходит ложное срабатывание системы противоракетного наблюдения. По его словам, если происходит ложное срабатывание, возникает проблема классификации: ложный или реальный пуск.
"Если решение принимает человек, то он понимает всю меру ответственности, он понимает, что психологически не готов к уничтожению цивилизации и не готов принять решение на массированный ядерный удар без веских оснований. Он ищет все способы, чтобы убедиться, что это ложное срабатывание, и не наносить этого удара. Если там будет находиться искусственный интеллект, он же лишен всего этого, просто в силу того, что искусственный интеллект неполноценный. Это ориентированная оптимизированная под классификацию схема, которая по ряду формальных признаков принимает решение", – сказал Сивков в комментарии ИА "НСН".
Ранее Роберт Уорк заявил, что использование систем искусственного интеллекта может спровоцировать решение о нанесении ядерного удара.
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