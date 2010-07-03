"Список Ланового" появился на выборах в Москве

В воскресенье, 8 сентября, горожанам предстоит решить, за кого из кандидатов отдать свой голос на выборах в Московскую городскую думу. Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о планах отдать голос на выборах в Мосгордуму. У артиста есть свой список кандидатов – список Ланового.

"Я хожу на выборы всегда, даже иногда вынужден приезжать из других городов. Есть Родина, есть страна, есть столица, которую я люблю, и есть театр Вахтангова, где нужно быть обязательно", – рассказал актер телеканалу Москва 24.

По словам Ланового, он ходит на выборы, поскольку считает это необходимым.

"Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – резюмировал Лановой.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Если вы зарегистрированы в округе, который в этом году участвует в эксперименте по электронному голосованию, у вас есть возможность проголосовать онлайн – со своего компьютера или телефона.

Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.