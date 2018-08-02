Лавров назвал выводы США о "влиянии" России на выборы смешными

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава МИД России Сергей Лавров назвал смешными выводы доклада комитета сената США по разведке, в котором говорится о возможном влиянии России на предвыборную кампанию США 2016 года при помощи мемов в соцсети Facebook. Об этом передает РИА Новости.
"Это смешно! Разве можно какими-то картинками подорвать американскую демократию. Не мы придумали соцсети и настаивали на том, чтобы они стали доступны всем желающим", – заявил Лавров.
Он также подчеркнул, что эта ситуация выглядит как паранойя, и уточнил, что для американских властей несолидно раздувать такие сенсации на пустом месте.
Ранее Дональд Трамп потребовал у министра юстиции, генерального прокурора страны Джеффа Сешнса прекратить расследование Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. По словам президента, сфальсифицированная охота на ведьм должна закончиться, прежде чем она запятнает честь Соединенных Штатов.
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