Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование Мюллера по "российскому делу"

1 августа, 17:28
Фото: АР/Manuel Balce Ceneta
Американский лидер Дональд Трамп потребовал министра юстиции, генерального прокурора страны Джеффа Сешнса закончить расследование Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Сообщение с призывом Трамп опубликовал в своем микроблоге Twitter.
"Эта ситуация просто кошмарна! Генеральному прокурору Джеффу Сешнсу нужно немедленно остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм, прежде чем она продолжит и дальше марать нашу страну", – заявил Трамп.
..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2018 г.
Ранее Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны Роберта Мюллера в конфликте интересов. По его словам, Мюллер лично заинтересован в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.
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